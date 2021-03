Terni, ciclabile centro – ospedale: scatta iter per l’affidamento

di S.F.

L’approvazione del progetto nell’ambito dello sviluppo di nuove piste ciclabili a Terni risale al 2019 e ora, ad oltre un anno di distanza, c’è l’urgenza di chiudere il cerchio per gli obblighi di rendicontazione delle spese alla Regione. Scatta così l’iter per l’affidamento della realizzazione del tratto tra viale Brenta e viale VIII° Marzo, in zona ospedale: procedura negoziata con invito per cinque operatori economici don determinati requisiti. Il quadro economico dell’opera è di poco superiore ai 285 mila euro ed è legato a fondi Por Fesr 2014-2020.

Il criterio ed il tracciato

Il via libera arriverà con il criterio del prezzo più basso. Il collegamento prevede il passaggio anche per il parco Le Grazie, viale Trento, l’area intitolata ad Emanuela Loi e conclusione all’altezza dell’attuale rotatoria in viale VIII° marzo, terminata in un secondo momento rispetto all’approvazione del progetto esecutivo nel 2019. Non è esclusa la possibilità di ulteriori modifiche o varianti al contratto. «Il tratto individuato – si legge nella relazione tecnica originaria – è parte integrante del percorso che collegherà il centro cittadino al polo ospedaliero di Colle Obito, servendo lungo il suo sviluppo anche altri luoghi di pubblico interesse come i complessi sportivi della piscina e del bocciodromo ‘Prampolini’, del pattinodromo e del campo di calcio in via Sabotino, dei plessi scolastici superiori e dei servizi day hospital e ufficio postale in viale Trieste». A seguire lo sviluppo – non una novità su questo ambito – è il Rup Federico Nannurelli.