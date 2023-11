Terni, Staino-cascata: parte l’iter per l’appalto integrato da 4,3 milioni di euro

di S.F.

La quadra sul progetto definitivo è stata trovata in estate, ora si entra nella fase finale per lo sviluppo in concreto del percorso. Il consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica Tevere-Nera ha deliberato una serie di atti – di mezzo anche una convenzione con Anas – nell’ambito del percorso ciclopedonale di collegamento tra vocabolo Staino e la cascata delle Marmore: c’è il via libera alla documentazione di gara per affidare l’appalto integrato dal valore di 4,3 milioni più Iva. Il criterio sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’affidamento – di mezzo il nuovo codice degli appalti – avverrà senza previa pubblicazione del bando e con l’invito di almeno dieci operatori economici. Sarà un lavoro lungo perché riguarda la progettazione esecutiva, la realizzazione del percorso e anche il servizio di bonifica bellica per quel che concerne il lotto numero uno: parliamo del tratto che da vocabolo Staino arriva fino a Ponte del Toro (dal km 0 al 4+857), con un quadro economico complessivo a disposizione di 6 milioni di euro. L’ultima porzione del tracciato? Per il passaggio dal km 4+857 al 5+420, ovvero fino all’ingresso alla cascata, serve trovare fondi per 760 mila euro. Firmano il presidente Massimo Manni e la direttrice Carla Pagliari.