Terni, ciclista travolto da un bus: gravissimo

Articolo in aggiornamento

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato lungo la strada regionale 79 in zona Acquavogliera, nei pressi del svincolo della E45 di Gabelletta/San Gemini, sul territorio comunale di San Gemini. Un ciclista di 54 anni di età è stato investito da un pullman extraurbano di BusItalia, il numero 619 e che aveva dei passeggeri a bordo, illesi. Da quanto appreso l’uomo si trovava già a terra quando è stato colpito dal bus il cui conducente 51enne, nonostante la frenata, non è riuscito ad evitarlo e lo ha trascinato per alcuni metri insieme alla sua bicicletta. Per estrarlo da sotto il mezzo pesante è servito l’intervento dei vigili del fuoco con un’autogru. Il ferito, cosciente, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale: le sue condizioni sarebbero molto gravi. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti i carabinieri dei comandi stazione di San Gemini, Terni e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Terni.