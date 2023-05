Terni: cinghiali a spasso in viale della Stazione. La foto diventa ‘virale’

La foto è stata postata nella tarda serata di martedì sulla pagina Facebook ‘Terni Malandata’ dall’utente Andrea Lo Forte. E immortala due cinghiali che se ne vanno a spasso lungo il centralissimo viale della Stazione, di sera. Accanto a loro, una pattuglia della squadra Volante di Terni. Una scena che non poteva non diventare virale e suscitare ilarità, battute a raffica e anche qualche preoccupazione. Gli avvistamenti degli ungulati in zone centrali di Terni non sono una novità. Nei mesi scorsi, oltre alla ‘classica’ zona compresa fra via Bramante e via Proietti Divi, sono stati segnalati anche fra via Oberdan e piazzale delle Arti. Ora in viale della Stazioe, fra piazza Tacito e piazza Dante. Ma due passi in centro, col fresco serale, non si negano a nessuno.

