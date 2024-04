Terni, clienti da 200 dosi ciascuno e fiumi di cocaina: 27enne arrestato dalla Finanza

Centinaia cessioni di cocaina in un arco temporale di diversi mesi. Con alcuni clienti che nel tempo sono riusciti ad acquistare quantitativi imponenti di droga: chi oltre 220 dosi, un altro cliente 190, e poi 144. E gli altri non erano molto da meno. Numeri che fanno impressione, che certificano in modo ancora più concreto cosa voglia dire dipendere da una sostanza stupefacente, in termini economici, di salute, sociali. A documentare con dovizia di particolari il ‘giro’ sono stati i finanzieri del Gruppo di Terni, con il coordinamento del comandante provinciale Mauro Marzo, che hanno arrestato un 27enne di nazionalità albanese su ordine del gip Barbara Di Giovannantonio. Il giovane, che da tempo risiede a Terni, è stato monitorato per diverso tempo dalle Fiamme Gialle, così come sono stati documentati i tantissimi scambi droga-soldi con i clienti, per la maggior parte del Ternano e pronti a ricevere le dosi di cocaina ‘a domicilio’. Poi il lavoro investigativo ‘sul campo’ è giunto a conclusione ed ora il giovane è in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arresto è avvenuto lunedì pomeriggio e l’interrogatorio è fissato per venerdì, con il 27enne difeso dall’avvocato Francesco Mattiangeli del foro di Terni.

