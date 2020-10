Terni, cocaina: 29enne arrestato a borgo Bovio dalla polizia

L’alt è scattato lunedì a borgo Bovio: gli agenti della sezione antidroga della squadra Mobile di Terni hanno fermato un’auto con a bordo un ternano di 29 anni – S.V. le iniziali – e la sua ragazza. Il primo è parso piuttosto agitato e dai controlli in banca dati sono emersi alcuni precedenti di polizia per droga. A quel punto gli agenti hanno proceduto alla perquisuizione e da una tasca dei pantaloni del 29enne sono saltati fuori tre involucri di cocaina per un totale di 15 grammi. In casa – sempre in zona borgo Bovio – il giovane aveva altri 25 grammi di cocaina suddivisi in dosi da spacciare, un bilancino di precisione e circa 400 euro in contati. La polizia di Stato stima che dallo stuoefacente, il giovane spacciatore avrebbe potuto ricavare alcune migliaia di euro. L’udienza per direttissima si terrà nel corso della giornata di martedì in tribunale, a Terni.

Rintracciato, in carcere

Sempre martedì, nel quadro delle attività della squadra Mobile, gli agenti hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla procura di Terni, a carico di un romeno di 46 anni che, dopo essere stato rintracciato nel centro cittadino, è stato condotto in carcere dove dovrà scontare tre anni e tre mesi di reclusione.