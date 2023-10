Terni, Collestatte: inaugurata la ‘Casa dell’associazionismo e del volontariato’

Festa sabato mattina a Collestatte Piano per l’inaugurazione della ‘Casa dell’associazionismo e del volontariato’ delle antiche municipalità di Collestatte e Torreorsina. L’evento si è svolto nell’immobile di proprietà della fondazione Pietro Conti e avrà diversi scopi.

La novità

La struttura da oltre venti anni è a disposizione delle associazioni locali, come il Centro iniziative ambiente Valnerina (Ciav) e l’associazione sportiva dilettantistica Collestatte Cascata per attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo. «I locali, oltre ad essere stati risistemati, saranno a disposizione per attività di volontariato, per lo svolgimento di corsi, per feste di associazioni e di privati, per attività di Caf e patronato, al fine di fornire supporto alle associazioni e servizi ai cittadini, in una realtà che è stata fortemente penalizzata dalla scomparsa della sesta circoscrizione Valnerina, ormai 14 anni fa», viene sottolineato. La gestione sarà aperta anche ad altre organizzazioni ed associazioni che vorranno aderire per rilanciare i territori. Protagonisti nell’occasione il dottor Giuseppe Fatati in rappresentanza dell’Aild (Lions per il diabete) e del Cram, il presidente della pro loco di Torreorsina Andrea Cruccolini, il numero uno della Asd Collestatte Cascata Jonathan Monti, il presidente Ciav Enrico Bini, il presidente della fondazione Pietro Conti Renzo Patumi e il segretario del circolo Pd locale Massimo Leopoldi.