Terni, colpi proibiti in piazza Valnerina

Botte da orbi nella tarda serata di venerdì in piazza Buozzi (Valnerina) a Terni. Quattro soggetti di origini straniere, est Europa da quanto appreso, se le sono date di santa ragione in mezzo alla strada – e davanti a diversi passanti – per ragioni non meglio precisate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e i carabinieri che, oltre a riportare la calma, hanno identificato i presenti. Uno di questo è stato soccorso e medicato sul posto dal 118 per le lesioni riportate, comunque non gravi e tali da fargli rifiutare il trasporto in ospedale.

Condividi questo articolo su