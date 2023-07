Colpito da infarto in Valnerina: muore operaio di 50 anni

Un operaio 50enne originario di Todi, Emanuele Dominici, è morto nella tarda mattinata di sabato, dopo essere stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. L’uomo, secondo quanto appreso, stava scaricando della biancheria nei pressi di un ristorante della Valnerina ternana, nel comune di Ferentillo. Emanuele Dominici, che lavorava come operaio presso il polo siderurgico di Terni, è stato soccorso dagli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Nessun dubbio sulle cause naturali della morte e la salma è stata restituita ai familiari per il rito funebre. Il 50enne viveva a Montecastrilli (Terni) e la sua scomparsa ha colpito i tanti che lo conoscevano e gli volevano bene. Numerose le testimonianze di vicinanza e affetto e anche i ricordi via social per una persona buona e stimata.

