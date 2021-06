Terni, coltello contro la madre per avere i soldi per ubriacarsi

Maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione: questi i reati che sono costati l’arresto ad un 44enne ternano – D.C. le sue iniziali – nella giornata di martedì. I carabinieri del Nor di Terni sono intervenuti in strada Fontana della Mandorla presso l’abitazione dell’uomo che, in possesso di un grosso coltello e di un seghetto, minacciava la madre 65enne, vedova e pensionata, costretta a rinchiudersi in camera da letto per sfuggire alla violenza del figlio. Una condotta messa in atto – è la ricostruzione dell’Arma – per estorcerle soldi contanti, il libretto postale e il telefono cellulare con il solo obiettivo di comprare alcolici per sé, in un contesto di dipendenza estremamente marcata. Ora il 44enne – che un tempo gestiva un ristorante ad Ibiza – è in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

