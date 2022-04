Terni: coltello in mano, tenta la rapina a due passi dalla stazione. Denunciato dall’Arma

Si è avvicinato alla vittima tenendo in mano un coltello a serramanico, tentando di portare via il marsupio indossato a tracolla che l’uomo – 50enne di Terni – aveva con sé. Quest’ultimo, però, ha ‘resistito’ all’azione criminale, finendo per fuggire e quindi nascondersi in un autobus in sosta. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi in piazzale della Rivoluzione Francese – zona stazione ferroviaria di Terni – ed ha portato i carabinieri ad indagare per ricostruire con precisione la vicenda. Alla fine l’autore della tentata rapina è stato identificato e denunciato a piede libero dai militari della sezione operativa della Compagnia di Terni: si tratta di un giovane di origini nordafricane – A.B. le sue iniziali -, già gravato dal foglio di via da Terni per tre anni. In considerazione di quest’ultima violazione, la denuncia è stata ‘doppia’.

