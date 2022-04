Terni: coltiva 48 piante di marijuana in casa. Arrestato a Collescipoli

Una vera e propria serra di marijuana – composta da ben 48 piante – nella cantina della propria abitazione, a Collescipoli. A scoprirla, giovedì, sono stati gli agenti della sezione antidroga della squadra Mobile di Terni che hanno arrestato in flagrante un uomo di 46 anni, originario della Campania. Il blitz è scattato dopo alcuni servizi che avevano confermato i sospetti iniziali e, oltre alle numerose piante, gli investigatori della Mobile hanno trovato anche tutti gli strumenti – come lampade, un alimentatore, un aeratore, del concime – per garantire la migliore cura possibile alla ‘coltivazione’ domestica. L’arresto del 46enne è stato poi convalidato venerdì dal tribunale di Terni – giudice Francesca Scribano – che ha applicato nei confronti dell’uomo, difeso dall’avvocato Francesco Maria Orsini, la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In aula l’accusa aveva invece chiesto i domiciliari. L’udienza di merito è stata fissata per il prossimo 28 aprile.

