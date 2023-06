Terni: come cambia il consiglio comunale con la nomina dei nuovi assessori

Viviana Altamura e Marco Iapadre della lista ‘Alternativa Popolare’, Marco Schenardi e Michela Bordoni da ‘Terni per Loro’. Sono i quattro esponenti della nuova giunta Bandecchi che, prima delle 19 di martedì, erano pronti ad entrare in consiglio comunale. Ora a palazzo Spada ci andranno, ma da assessori. E di conseguenza, al loro posto, ci sono nuovi ingressi nell’assemblea.

Chi entra

Al posto di Altamura e Iapadre ci sono ora – si ‘pesca’ dalla lista di Alternativa Popolare per ordine di preferenze ottenute – Marina Severoni (128) e Riccardo Fortunati (119). Per quel che concerne la lista Terni per Loro sono pronti ad entrare a palazzo Spada Federica Mengaroni (84) e Sandro Trequattrini (83).

Maggioranza (20 consiglieri su 32)

Con Bandecchi per Terni (10 consiglieri)

Andrea Colasanti, Ivano Consalvi, Massimo Francucci, Maria Elena Gambini, Massimiliano Marchetti, Agnese Passoni, Mirko Presciuttini, Danilo Primieri, Alessandra Salinetti, Andrea Sterlini

Alternativa Popolare (5 consiglieri)

Raffaello Federighi, Sara Francescangeli, Guido Verdecchia, Marina Severoni, Riccardo Fortunati

Noi con Terni Bandecchi sindaco (3 consiglieri)

Claudio Batini, Ilaria Fortunati, Roberta Trippini

Terni per loro Bandecchi sindaco (2 consiglieri)

Federica Mengaroni, Sandro Trequattrini

Opposizioni

Fratelli d’Italia (5 consiglieri)

Marco Celestino Cecconi, Cinzia Fabrizi, Orlando Masselli, Roberto Pastura, Elena Proietti Trotti

Partito Democratico (3 consiglieri)

Francesco Filipponi, José Maria Kenny, Maria Grazia Proietti, Pierluigi Spinelli

Forza Italia (1 consigliere)

Francesco Maria Ferranti

Terni Masselli sindaco (1 consigliere)

Valdimiro Orsini

Movimento 5 Stelle (1 consigliere)

Claudio Fiorelli