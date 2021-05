Terni, commerciante aggredito per una bibita: si indaga

Brutto episodio venerdì pomeriggio in largo Antonio da Sangallo a Terni, a due passi da piazza Solferino, nei pressi del distributore automatico ‘Gnam Gnam & Glu Glu’. Il titolare dell’esercizio in questione – M.C. le sue iniziali – è stato infatti aggredito e colpito con un pugno da un soggetto che si era appropriato di una bottiglietta contenente una bibita, senza pagarla. L’uomo ha estratto la bottiglia da una confezione e il titolare del distributore – che stava lavorando sui macchinari – si è accorto della cosa. Perciò gli ha chiesto cosa stesse facendo. «Sono uno di strada, non mi devi denunciare»: questa la risposta dell’uomo che si è avvicinato pericolosamente al commerciante. Poi, all’esterno dello spazio, è partito anche un pugno. «Pensavo si allontanasse – racconta il titolare – e invece all’improvviso mi ha sferrato un colpo al viso ed è scappato via». Immediato l’intervento della pattuglia della squadra Volante di Terni per avviare le indagini. Il rapinatore – perché tale è in ragione della violenza compiuta – aveva il volto coperto da una mascherina e indossava una tuta. Al vaglio alcune immagini che potrebbero consentire alla polizia – questa la speranza – di risalire in poco tempo al responsabile del fatto. «Qui in giro, e di persone ne ricordo tante per vari motivi – conclude il commerciante -, non lo ho mai visto e non so chi sia».

