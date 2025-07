di S.F.

Supermercati a Terni, novità in arrivo nell’area tra via Narni e strada di Sabbione, da tempo oggetto di riqualificazione con demolizione dei vecchi edifici ad uso produttivo e ricostruzione di due fabbricati ad uso commerciale.

Domenica 27 luglio è stata infatti depositata una notifica di cantiere per l’allestimento di un nuovo punto vendita. Legato a chi? Todis, in realtà già presenti in zona all’interno del Terni Shop (in via Narni 99). Ipotizzabile dunque una nuova ‘casa’ in zona con trasferimento.