Terni, commossa partecipazione ai funerali di Bencivenga

In tanti, nonostante il periodo, non sono voluti mancare martedì pomeriggio per dare l’ultimo saluto a Luigi Bencivenga, scomparso domenica all’età di 70 anni. I funerali si sono tenuti nella chiesa di San Matteo, a Campitello, ed hanno visto la partecipazione di familiari, amici ed i compagni di viaggio dei percorsi lavorativi, sindacali e politici che Bencivenga ha sempre seguito con passione e dedizione. Dopo il rito funebre la salma dell’ex dirigente sindacale, ex assessore e consigliere comunale, è stata trasferita nel cimitero di Terni per la successiva tumulazione.

Condividi questo articolo su