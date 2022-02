Terni: con 10 euro si porta a casa 2 milioni. «Emozionati per lui»

La vincita risale allo scorso dicembre: un cliente della tabaccheria ‘Battisti’ dell’ortano Patrizio Proietti – in via Battisti 62 a Terni – si è portato a casa ben 2 milioni di euro con un gratta e vinci ’50x’ da 10 euro. ‘Decisivo’ il numero 17, alla faccia della scaramanzia: «Era un sabato mattina – racconta Patrizio – quando è arrivato questo cliente che si è scelto anche il numero del biglietto e poi è andato via. Dopo un po’ è tornato con la moglie, emozionatissimo, e ha chiesto come poteva fare per incassare il super premio. Anche noi ci siamo un po’ emozionati e gli abbiamo spiegato ciò che sapevamo, aiutandolo. Abbiamo deciso di attendere qualche settimana prima di dare la notizia, rispettando anche la sua esigenza di discrezione. Si tratta di un uomo di origini filippine, un cliente abituale che vive a Terni e che, però, è da un po’ di tempo che non vediamo più. Se torna – conclude Patrizio – non può farci che piacere». Al netto delle tasse, il fortunato dovrebbe incassare circa 1 milione e 600 mila euro: si tratta probabilmente della vincita più alta di sempre centrata a Terni con il gratta e vinci.

L’INTERVISTA A PATRIZIO PROIETTI DELLA TABACCHERIA ‘BATTISTI’ – VIDEO