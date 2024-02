Terni: con il furgone contro quello della porchetta. Danni in serie a Sabbione

LE FOTO

Incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì in strada di Sabbione, di fronte al Tubificio di Terni, dove un autocarro Iveco Daily è finito contro il furgone, fermo in sosta, utilizzato per vendere alimenti e bevande. Danni sia per il primo che per il secondo veicolo. Sul posto per i rilievi si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni mentre gli operatori di Area Sicura si sono occupati di ripristinare le condizioni di sicurezza della carreggiata. Nell’accaduto non risultano feriti.