Incidente stradale autonomo all’alba di domenica lungo via Tre Venezie, nella zona di borgo Bovio a Terni. Una giovane poco più che ventenne ha perso il controllo della propria auto – una Fiat 500 – finendo contro un albero e quindi abbattendo un segnale stradale. La ragazza non ha riportato ferite, fortunatamente, e sul posto si sono portati i carabinieri del Nor di Terni per i rilievi. Con loro gli addetti di Area Sicura per le operazioni di ripristino.

