Terni: con l’auto contro un palo della luce in via Lessini

Incidente stradale autonomo nel tardo pomeriggio di giovedì in via Lessini, a Terni. Una donna di 37 anni al volante di un’autovettura Ford Fiesta alimentata a gpl, ne ha perso il controllo finendo contro un palo della luce dell’area di servizio/carburanti. Insieme alla 37enne, estratta dal veicolo dai vigili del fuoco di Terni e affidata alle cure del 118, c’era la figlia minorenne, quest’ultima illesa. La madre invece ha riportato lesioni non gravi. Per i rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia Locale ternana, mentre il ripristino della carreggiata è stato eseguito dagli addetti di Area Sicura.

Condividi questo articolo su