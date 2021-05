Terni, con lo scooter contro il new jersey: ferito un 14enne

Incidente stradale nel primo pomeriggio di lunedì a Terni, in via Eroi dell’Aria, direzione borgo Rivo nei pressi dello svincolo Rato. Secondo una prima ricostruzione, un 14enne in sella ad uno scooter 50 è finito contro il new jersey per poi cadere diversi metri più davanti dal punto di impatto. Un’autovettura che lo precedeva, condotta da una donna, ha frenato per evitare di travolgerlo ed è stata tamponata da un’altra auto. Il ragazzo – cosciente – è stato soccorso in prima battuta da una operatrice della Croce Rossa di Guardea, che stava rientrando in sede, e quindi dagli operatori del 118. Avrebbe riportato diverse ferite e abrasioni, dovute al contatto con il new jersey. In corso di valutazione eventuali altre lesioni, in particolare ad un braccio e ad una gamba. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale con personale dell’ufficio incidenti. Significativi i disagi per la viabilità lungo viale Borzacchini/Eroi dell’Aria in uscita dal centro cittadino.

