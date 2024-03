Terni, concessione in gestione mercato coperto: Ati ammessa, Leonardi in testa

di S.F.

Forse è la volta buona, non resta che attendere l’esito del lavoro della commissione giudicatrice per l’offerta tecnica ed economica. Il Comune di Terni ha ammesso – da ricordare che la prima procedura negoziata è ‘fallita’ per un errore del proponente – alla fase finale di gara l’unico operatore che si è fatto avanti per la concessione in gestione del mercato coperto di largo Manni: è sempre la stessa che si è costituita formalmente il 9 agosto scorso. Non è andato tutto liscio nemmeno in questo caso in realtà perché il Rup in avvio di marzo ha rilevato carenze nei Dgue nella documentazione amministrativa: soccorso istruttorio e semaforo verde. Il capofila mandatario dell’Ati è Federico Leonardi, imprenditore agricolo legato al mondo Coldiretti: saranno loro, salvo ulteriori complicazioni, ad organizzare e gestire il mercato fino al 2032. Firma il dirigente allo sviluppo economico Paolo Grigioni.

26 LUGLIO 2023, PARTE L’ITER ORIGINARIO PER LARGO MANNI

MARZO 2023, IL NUOVO REGOLAMENTO. OCCUPATI SOLO 6 BOX SU 26