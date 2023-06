Controllo traffico Terni con ‘boe’ bluetooth: via libera per 162 mila euro a ditta emiliana

di S.F

La Bridge 129 srl Safety and Security, la stessa azienda che la scorsa estate si è aggiudicata la gara per il posizionamento di cinquanta telecamere. Sarà la società di Reggio Emilia ad occuparsi anche di un altro lavoro legato a smart mobility: c’è il via libera all’aggiudicazione provvisoria per l’installazione delle cosiddette boe bluetooth per il controllo del traffico cittadino. Si parla di settanta unità. Il semaforo verde è arrivato per un’offerta di 133 mila euro e un impegno complessivo – comprendendoci l’Iva – di 162 mila euro.

SETTEMBRE 2022, LA BRIDGE SI PRENDE L’APPALTO PER LE TELECAMERE

MARZO 2023, SALE IL VALORE DELL’APPALTO BOE

L’installazione

La Bridge, l’unica a farsi avanti con il Comune di Terni, si occuperà della fornitura e della posa in opera delle boe. Da ricordare che a marzo era stato aggiornato il quadro economico in quanto la prima gara era andata deserta a causa dell’importo messo a gara, evidentemente troppo basso. I fondi arrivano dal Por Fesr 2014/2020 (leggasi Agenda Urbana) nell’ambito del progetto per i sistemi di trasporto intelligente nel centro città. A firmare è la dirigente alla polizia Locale Gioconda Sassi, mentre il responsabile del procedimento è l’architetto Walter Giammari. In sintesi si tratta di un sistema di tracciamento: «Alcuni dei dati da trasferire saranno limitati al numero di transiti/ora (esclusi dati sensibili) e aggregati su base oraria; saranno riferiti alle singole direzioni di marcia». Focus anche su classe veicolare, numero di mezzi transitati e direzione di attraversamento.

Le funzionalità della piattaforma

Tra le funzionalità della nuova piattaforma segnalate c’è la «misura dei tempi di percorrenza per comprendere dove e quando si verificano le problematiche di traffico; la ricostruzione dei percorsi per capire i più battuti nelle varie ore del giorno; quando un veicolo è rilevato in un target verranno registrati tutti i successivi passaggi sugli altri target di quel mezzo, corredati dal tempo in cui il veicolo è rilevato». Boe in arrivo.