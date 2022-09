Terni: contromano in viale Prati. Causa frontale con feriti

Incidente stradale dalla dinamica davvero insolita – e fortunatamente senza conseguenze gravi – quello accaduto nel primo pomeriggio di mercoledì fra viale dello Stadio e viale Prati, a Terni. Tre le autovetture coinvolte: il primo impatto, frontale e violento, è stato fra una Volkswagen Golf condotta da un 45enne di Città della Pieve (R.G. le sue iniziali) che procedeva contromano lungo viale Prati e una Volkswagen Tiguan con a bordo due uomini – il condudente 45enne S.L. e il passeggero O.M. di 21 anni, entrambi di Cosenza – che, da viale dello Stadio, stava svoltando verso viale Prati. Lo schianto ha poi coinvolto una terza autovettura: una Lancia Ypsilon condotta dalla 28enne S.A.D. che precedeva la Tiguan ed è stata colpita da quest’ultima, rimbalzata all’indietro dall’impatto frontale con la Golf. Sul posto si sono portati gli operatori del 118, gli agenti della polizia Locale di Terni – nucleo radiomobile e ufficio incidenti -, i vigili del fuoco del comando di via Proietti Divi e gli addetti di Area Sicura per la pulizia e il ripristino della sicurezza del manto stradale. Quattro le persone finite in ospedale: tutti e tre i conducenti e il passeggero della Tiguan, nessuno di loro è grave.

Dinamica

Secondo una prima ricostruzione basata su alcune testimonianze, l’uomo al volante della Golf si trovava in coda al semaforo di viale Prati (direzione Passeggiata/Stadio) quando l’auto avrebbe iniziato ad emettere del fumo. L’uomo si sarebbe staccato dalla fila, imboccando la strada contromano fino a finire – senza alcun segno di frenata – contro la Tiguan. Il conducente di quest’ultima vettura, resosi conto del pericolo, si era fermato e aveva anche iniziato a suonare il clacson. Tutto inutile: avrebbe riportato una ferita ad una gamba. Viceversa il 45enne al volante della Golf è stato estratto dal veicolo dai vigili del fuoco e, cosciente, trasportato in ospedale del 118. Ignote le ragioni all’origine della sua condotta di guida: saranno gli accertamenti medici e della polizia Locale a stabilirle. Fra le ipotesi non viene escluso neppure il malore.