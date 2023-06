Terni, bagni Passeggiata: c’è il via libera

I bagni pubblici de La Passeggiata, sotto la ‘montagnola’. Se c’è un aspetto sul quale l’esecutivo Bandecchi ha voluto spingere in particolar modo c’è questo: da venerdì saranno di nuovi fruibili alla cittadinanza. Chi lo dice? L’assessore all’ambiente Mascia Aniello.

Cosa è successo

«I lavori per la riparazione dei bagni della Passeggiata sono al termine e già da domani saranno fruibili dalla cittadinanza», spiega la Aniello. «Molte altre opere di manutenzione sono programmate per questi meravigliosi giardini. Oggi abbiamo voluto risolvere prioritariamente questo essenziale aspetto, soprattutto considerando che la bella stagione sta portando tante famiglie e tante persone a godere della bellezza del nostro parco. Ringrazio gli uffici comunali per aver rapidamente operato, nonché Le Macchine Celibi per aver frattanto posto in essere soluzioni transitorie di qualità, utili nell’imminenza della fine lavori», conclude l’esponente dell’esecutivo.