Terni: corse con le auto nel parcheggio del The Space. Decisa la chiusura notturna

‘Sfide clandestine’ fra auto nel parcheggio sotterraneo del complesso commerciale di via Bramante, che accoglie anche il cinema multisala ‘The Space’. La questione, tornata d’attualità nei giorni scorsi dopo un serio incidente che ha coinvolto alcuni ragazzi, è finita anche sul tavolo della prefettura di Terni ed in particolare del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Antonietta Orlando. Sul punto – spiega la prefettura in una nota – «è stata concordata tra Comune di Terni, società di gestione e proprietà la chiusura notturna dell’area, attraverso l’adozione di tutte le misure tecniche ed amministrative necessarie ad evitare il perpetrarsi del fenomeno». Fine delle ‘corse’ notturne, almeno sotto al The Space.

