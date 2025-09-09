Il trasferimento era noto già da alcune settimane e ora c’è la notifica di cantiere – il responsabile dei lavori è indicato nel 55enne architetto di Seregno Fabio Mosè Longoni – per l’allestimento del negozio al civico 41 di Corso Tacito, a Terni.

È qui, dove un tempo c’era Terranova, che aprirà il nuovo locale di ‘Giunti al Punto’. Si tratta della libreria che da anni è attiva all’angolo tra via Francesco Mancini e corso Vecchio: in questo caso si parla di un trasferimento. Di recente anche Ubik aveva deciso di spostarsi, seppur – in quel caso – rimanendo lungo il corso principale della città.