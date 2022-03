Terni: costi energetici su del 90% e ancora non c’è l’effetto-guerra

A Terni l’inflazione tocca livelli record: nel mese di febbraio 2022 è salita a +5,5%. La spinta è data principalmente dalla crescita dei prezzi dei carburanti, del costo di elettricità, gas e gasolio per riscaldamento, che hanno raggiunto valori nettamente superiori rispetto a febbraio 2021, con rincari nel caso dell’energia elettrica quasi del 90%.

Rincari anche per gli alimentari

I servizi statistici del Comune di Terni hanno diffuso il bollettino del mese di febbraio: rincari generalizzati elevati anche per gli alimentari: frutta, pane e prodotti a base di cereali, pasta, carne. In particolare il pane in città è aumentato in media del 7% in un solo mese, il prezzo della pasta continua a crescere e ha raggiunto +22,8% rispetto a febbraio 2021 e la farina costa quasi il 10% in più rispetto ad un anno fa. I servizi statistici comunali precisano che i dati si riferiscono a prima dello scoppio del conflitto in Ucraina.