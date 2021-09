Terni, scuolabus e guai Covid: «Serve un altro pulmino»

Il trasporto scolastico, i pulmini ed il Covid. Con la riapertura delle scuole il problema si è ripresentato: a denunciare la spiacevole situazione – di mezzo ci sono anche diverse positività accertate – è un genitore residente nella zona di Collestatte. Il nodo principale è il decremento dei mezzi a disposizione per i viaggi verso Terni.

Il problema. Cmt: «Tutto in regola»

In sostanza lo scorso anno c’erano a disposizione due pulmini per 26 bimbi. Quest’anno invece ce n’è uno solo per 29 alunni di scuole diverse: «Ho fatto il tampone – spiega – a mio figlio perché ha avuto la febbre per un giorno, era sintomatico». Poi la scoperta: «Successivamente sono risultati positivi gli altri miei due figli, in questo caso asintomatici». In totale, al momento, i casi sono cinque ed il sospetto è che il contagio possa essere partito proprio dal mezzo. Da qui la riflessione del padre dei piccoli: «Con un solo pulmino si allunga il viaggio perché il giro è assurdo, al di là del problema numerico. Ci sono cinque classi in quarantena ora». Alla Cmt è già stato scritto della questione: «Dicono che sono in regola e rispettano i protocolli, ok. In questo modo tuttavia è inutile che nelle classi sia rispettato il distanziamento e poi nel mezzo scolastico stiano tutti stretti». In definitiva viene richiesto un altro pulmino per tornare alla situazione dello scorso anno.