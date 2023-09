Terni: crolla facciata in viale Turati. Tragedia sfiorata

LE FOTO

Intervento di vigili del fuoco e polizia di Stato, nella prima serata di sabato – intorno alle ore 19.45 – presso il condominio al civico 22 di viale Filippo Turati, a Terni. Una grossa grossa porzione di facciata – svariati metri quadrati di mattoni – si è infatti staccata dall’edificio, altezza piano terra, piombando a terra insieme ad un lungo bordo ad angolo in ferro. Nell’accaduto non risultano persone rimaste ferite, ed è andata decisamente bene. La zona è stata subito delimitata dal personale del 115, con il supporto della squadra Volante, e sono state avviate le procedure di messa in sicurezza al pari delle verifiche per vautare se vi siano altre parti del grattacielo – 16 piani – pericolanti. lo stesso palazzo era stato recentemente ‘visitato’ dai vigili del fuoco per un blocco dell’ascensore.