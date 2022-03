Da Colle dell’Oro a Stroncone, da Montoro a Ficulle: lunedì ‘nero’ per gli incendi boschivi

Giornata campale, quella di lunedì, per i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni. L’assenza di piogge da settimane e alcune condotte non proprio irreprensibili, hanno causato diversi incendi boschivi e di sterpaglie nel territorio di competenza. Nel pomeriggio, tutte le squadre disponibili erano impegnate a spegnere roghi più e meno significativi: quella di Orvieto a Ficulle, quella di Amelia – già impegnata nell’incendio di un uliveto a Colle dell’Oro (Terni) – ha raggiunto la zona di Montoro, mentre due squadre del comando di via Proietti Divi sono operative dal primo pomeriggio nella zona di Cimitelle, a Stroncone, per l’ennesimo rogo boschivo.

