Terni, da Davide a Davide: cambia il comandante dell’Arma

Condividi questo articolo su

















Un saluto semplice e sentito, dopo tre anni di intenso lavoro a Terni, come comandante provinciale dei carabinieri. Il colonnello Davide Rossi da lunedì 14 settembre sarà operativo a Roma come capo ufficio OAIO del Comando interregionale ‘Podgora’. Al suo posto arriva il colonnello Davide Milano, proveniente dal ministero dell’Interno, Direzione centrale della polizia criminale, Servizio per il sistema informativo interforze. «Sono stato molto bene in questi tre anni – ha detto il colonnello Rossi – e ormai mi sento anche io ternano. Questa città, questo territorio, hanno sì delle criticità legate allo spaccio e consumo di droga e, in parte, alla microcriminalità. Ma vi assicuro che la sicurezza e la qualità della vita sono di ottimo livello e spero che i cittadini se ne rendano sempre più conto».