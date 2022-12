Terni, dà di matto in Comune: polizia Locale e Arma in azione. Poi inchino e scuse

Attimi di tensione nella prima mattinata di venerdì in Comune a Terni. Un uomo di origini straniere ha dato in escandescenza – facendo anche qualche danno – nella zona di ingresso di palazzo Spada, dove sono in servizio gli addetti alla vigilanza della Hexiss: diversi dipendenti sono rimasti fuori in attesa della conclusione dell’operazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale ed i carabinieri, con quest’ultimi impegnati a risolvere la situazione nel più breve tempo possibile.

La risoluzione con scuse



Poco prima delle 8.50 le forze dell’ordine sono andate via. L’uomo aveva chiesto di parlare con il sindaco ed è stato accontentato: breve colloquio con Latini – nel contempo sono arrivati agenti e militari -, chiarimento sui motivi della lamentela e, infine, situazione risolta con inchino e scuse ai dipendenti presenti. Al momento della protesta c’era una sola persona in zona, l’addetto Hexiss: è stato lui a gestire il complicato inizio della vicenda ed a chiamare chi di dovere.