Riasfaltura e modifiche per la viabilità nel centro di Terni a partire da lunedì 24 agosto. L’intervento di bitumazione – nell’area ci sono cedimenti del manto e ‘depressioni’ pericolose per la sicurezza – riguarderà via Battisti nel tratto da piazza Tacito fino all’incrocio con via Oberdan: per consentire lo svolgimento dei lavori – informa la direzione lavori pubblici e manutenzioni di palazzo Spada – sarà istituito il senso unico con divieto di sosta su ambo i lati.

