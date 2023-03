Terni: dal biglietto sul finestrino alla truffa. Ternano denuncia ‘compro auto’

Un cittadino ternano ha sporto denuncia presso la questura di Terni per essere stato truffato da un uomo che pubblicizzava la sua attività di acquirente di autovetture usate, lasciando biglietti da visita sui parabrezza delle auto in sosta. Il denunciante, intenzionato a vendere la propria auto, aveva contattato il numero di telefono sul biglietto e, dopo una breve trattativa, le parti si erano accordate per concludere l’affare. L’incontro era avvenuto a fine febbraio presso un’agenzia di disbrigo pratiche auto ternana per formalizzare il passaggio di proprietà, con l’accordo che l’acquirente avrebbe successivamente pagato l’auto tramite bonifico bancario. In realtà il pagamento non è mai avvenuto e il denunciante ha ricevuto dall’uomo solo una serie giustificazioni pretestuose che gli avrebbero impedito di eseguire il bonifico. Alle ulteriori chiamate della vittima del raggiro, l’uomo ha finto di essere un’altra persona e poi non ha più risposto. Grazie alle indagini svolte dall’ufficio denunce, il venditore-truffatore – cittadino romeno domiciliato fuori regione – si è beccato l’ennesima denuncia per truffa.

Condividi questo articolo su