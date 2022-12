Terni: «La sinistra può tornare protagonista. Ma esca dalle logiche del passato» – Video

Condividi questo articolo su

















Una conferenza stampa per fare un bilancio sul quadriennio 2018-2022 e soprattutto lanciare input in vista delle amministrative 2023: ‘Dall’opposizione all’alternativa’. Protagonista giovedì mattina a palazzo Spada il capogruppo di Senso Civico Alessandro Gentiletti con vicino Federica Porfidi (Sinistra Italiana), Antonio Iannoni (Articolo Uno), Mauro Scarpellini (Socialismo XXI) e Filippo Formichetti (Terni Valley, c’erano anche Federica Burgo e Lorenzo Ranocchiari). In aula presenti anche esponenti dell’Anpi, del Partito socialista italiano e Vas come Enrico Piersanti, Federico Novelli e Pierluigi Rainone, più il consigliere di Terni Immagina Paolo Angeletti, il presidente del Pd Terni Adriano Padiglioni ed il segretario locale di Rifondazione Comunista Lorenzo Carletti.