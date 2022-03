Terni, danni e paura in farmacia: fermato dalle forze dell’ordine

Attimi di paura nella prima serata di mercoledì all’interno della farmacia Bianchi di via Battisti a Terni. Un soggetto – si apprende – armato con un corpo contundente e molto probabilmente in stato di alterazione, è entrato e ha dato in escandescenza mettendo a soqquadro il locale, causando diversi danni. Sul posto sono intervenute pattuglie della squadra Volante della questura di Terni e dei carabinieri: il soggetto, di origini straniere, è stato prontamente bloccato e riportato alla calma, quindi condotto in questura per gli accertamenti ed i provvedimenti del caso. Non risultano persone rimaste ferite nell’accaduto.

