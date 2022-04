Terni, danni e paura in farmacia: in carcere il 28enne arrestato

Momenti di grande paura nella prima serata di mercoledì, intorno alle ore 19, all’interno della farmacia Bianchi di via Battisti, a Terni. Un soggetto, in evidente stato di alterazione, è entrato nel negozio ed ha tirato un barattolo di marmellata verso i farmacisti – per lo più donne – che erano dietro il bancone. Poi ha raccolto un taglierino della stessa farmacia, usato per aprire i pacchi, e ha continuato a dare pesantemente in escandescenze, mettendo a soqquadro il locale e causando diversi danni. Sul posto sono subito intervenute pattuglie della squadra Volante della questura di Terni e dei carabinieri: il soggetto, il 28enne tunisino Yuseph Yamani, è stato prontamente bloccato dalla polizia e riportato alla calma, quindi condotto in questura per gli accertamenti ed i provvedimenti del caso: nel corso della serata è stato formalmente arrestato. Non risultano persone rimaste ferite nell’accaduto ma la paura dei presenti – dipendenti e clienti, fra cui una donna incinta – è stata tanta e solo un mix di fortuna e abilità di chi è intervenuto, ha consentito di evitare il peggio.

Aggiornamento

Nella giornata di venerdì il tribunale di Terni – giudice Dorita Fratini – ha convalidato l’arresto del 28enne, come chiesto dalla procura, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere. Il legale difensore dell’uomo, l’avvocato Paolo Cerquetti, aveva invece chiesto un ricovero in una struttura sanitaria in ragione delle sue precarie condizioni psichiatriche e quindi dell’incompatibilità delle stesse con il regime carcerario. Il giudice ha comunque disposto che la casa circondariale di vocabolo Sabbione, in tempi congrui e brevi, valuti tale eventuale incompatibilità per poi assumere le decisioni sul punto. L’udienza di merito è stata fissata per il prossimo 11 aprile.

