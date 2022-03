Terni: derubata del proprio orologio d’oro in strada e di giorno

Derubata in pieno giorno del proprio orologio d’oro, a due passi dal centro di Terni. Vittima della disavventura, accaduta lunedì mattina nei pressi del Clt di via Muratori, è una donna ternana che è stata avvicinata da un’altra, corpulenta e apparentemente poco più che trentenne. Quest’ultima, con una banale scusa, ha attaccato bottone e, con una prontezza da vera professionista, ha sfilato l’orologio – del valore di alcune migliaia di euro – dal polso della signora, per poi fuggire di corsa dalla scena fra le vie limitrofe. Immediata è scattata la chiamata alle forze dell’ordine e sull’accaduto sono in corso indagini da parte della polizia di Stato. L’autrice del furto non sarebbe la prima volta che entra in azione in città e compie reati predatori, in questo caso probabilmente grazie anche alla complicità di un’altra persona che avrebbe assistito ai fatti ma di cui la vittima non ha saputo fornire la descrizione. Le ricerche della malvivente sarebbero sin qui senza esito ma gli inquirenti vogliono porre un argine ad una condotta che ha destato nuovamente paura e sconcerto. L’orologio, oltre quello materiale, aveva un particolare valore affettivo. La ladra, invece, potrebbe essere una ‘pendolare del crimine’ che periodicamente raggiunge Terni per compiere i delitti in questione.

