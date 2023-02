Terni dice addio a Bernardino Ottavi

Cordoglio a Terni per la scomparsa di Bernardino Ottavi, 74 anni. A darne notizia è l’Unione nazionale amministratori di immobili di Terni (Unai) e il geometra Rosario Lionetto della Asppi.co. che saluta «il collega e amico fraterno. Con oltre trent’anni di servizio alle spalle – scrive -, Bernardino ha reso lustro alla città nelle sue funzioni lavorative come in quelle pubbliche, spendendo la sua intera vita al servizio dei cittadini». L’Unai e Asppi.co «si stringono intorno alla sua famiglia, alla moglie Mara e alla figlia Erika».

Condividi questo articolo su