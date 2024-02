Dimissioni Bandecchi: le reazioni della politica

Inevitabili le reazioni politiche alle dimissioni annunciate giovedì pomeriggio via Instagram dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi.

Elisabetta Piccolotti (AVS): «Irresponsabile»

«Bandecchi è un irresponsabile – afferma Elisabetta Piccolotti, parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra -. Se davvero si è dimesso, si vada al voto per eleggere persone all’altezza del ruolo. I ternani si sono affidati a Bandecchi e questo è il risultato: dimissioni senza nemmeno dare le motivazioni. Speriamo non sia uno dei suoi scherzi da irresponsabile e che si vada davvero a votare per eleggere persone dignitose e all’altezza del ruolo per guidare una città che merita il meglio».

Simona Meloni (PD)

«La notizia delle dimissioni di Stefano Bandecchi da sindaco di Terni – afferma Simona Meloni, capogruppo del PD in consiglio regionale – è uno schiaffo alle istituzioni, uno sfregio difficilmente rimarginabile per una città che non meritava l’ennesima umiliazione. Quello che è successo a Terni è quello che si verifica quando si consegnano la politica e il bene comune a persone che si presentano come protettori degli interessi dei cittadini e invece, a meno di un anno dalle elezioni, sbattono la porta e rimandano una città al voto fregandosene della volontà dei cittadini e dello spreco dei soldi pubblici che ciò causerà. Il tutto – conclude Meloni – annullando una serie di promesse sulle quali la cittadinanza di Terni si era riconosciuta. È una presa in giro ulteriore il fatto che resti segretario di Alternativa Popolare».

M5S: «Le finte dimissioni tengono in ostaggio una città»

«’Non farò più da qui a 20 giorni il sindaco di Terni’. La frase con cui Stefano Bandecchi ha annunciato le sue dimissioni da sindaco di Terni – spiegano vari esponenti del M5S umbro e ternano in una nota – è quantomeno equivoca. Un fatto senza precedenti, uno scherzo di carnevale che rappresenta la peggiore umiliazione per la città, ben oltre le violenze verbali degli ultimi giorni. Ci troviamo di fronte all’ennesimo esperimento sociale finalizzato a vedere fino a quando i cittadini ternani sopporteranno questa presa in giro. È evidente che le dimissioni di Bandecchi sono strumentali. Servono solo per superare il conflitto di interessi sul progetto stadio-clinica e soprattutto per minacciare e richiamare all’ordine i suoi eletti e rappresentanti di giunta con lo scioglimento del consiglio comunale. Se Bandecchi arriva a tanto per farsi obbedire da una maggioranza composta da rappresentanti di un solo partito che senza di lui non prenderebbero nemmeno un voto – conclude il M5S – vuol dire che è in grave difficoltà. Inaccettabile che le spaccature interne ad Alternativa Popolare possano gettare la città in una situazione di totale instabilità».

PD: «Non gli è mai interessato fare il sindaco»

«A Stefano Bandecchi – scrive la segreteria del PD di Terni – non è mai interessato fare il sindaco, men che meno a Terni, di cui si è completamente disinteressato, non facendo nemmeno lo sforzo minimo di dissimulare. Il mezzo a cui ha affidato il messaggio (instagram) e i contenuti sono perfettamente in linea: si dimette con la leggerezza di un capocomico del villaggio vacanze per puntare, sembra, su più alte vette. L’amministrazione municipale, va detto, non prevede immunità, ma enormi responsabilità. Se ne va dunque Bandecchi compiendo il suo primo atto in favore della città. Appena pochi giorni dopo la manifestazione di piazza lanciata dal Pd e dalle forze di centrosinistra e il colloquio tra i parlamentari e i rappresentanti locali del Pd e il Prefetto. Apprezziamo enormemente il gesto, anche se frutto di motivazioni meno nobili, sperando che non sia solo uno dei siparietti tragicomici a cui ci ha tristemente abituato.

Il Partito Democratico, che in questi mesi in Consiglio comunale ha sempre tenuto come faro l’interesse della città, lancia un appello di unità alle forze democratiche perché i luoghi istruzionali tornino ad essere luogo del dibattito e Terni una città attrattiva su cui investire per il futuro delle nuove generazioni».