Sono di nuovo in sciopero i dipendenti di Terni della società di consegne Gls. Come già avvenuto a febbraio, da giovedì mattina sono davanti all’ingresso della sede, in strada di Sabbione, per protestare contro alcune decisioni prese dall’azienda e in particolare per alcune voci ‘congelate’ in busta paga.

«Anche questa volta – raccontano i lavoratori – ci sono arrivati i bonifici dello stipendio senza busta paga, quindi è difficile controllare cosa manca. Facendo dei rapidi calcoli ci siamo resi conto che ci è stata ‘congelata’ la forfettizzazione di indennità di trasferta, violando così l’accordo di secondo livello».

Oltre a questo i dipendenti all’azienda osservano che «da gennaio non ci è stata rinnovata la copertura assicurativa, ci è stato detto di presentare le eventuali fatture mediche e che poi saremo rimborsati, ma per noi questa cosa non è regolare. Come se non bastasse, inoltre, continuano a mandarci in giro con furgoni fatiscenti, con fumo che esce dal cambio e con freni a mano rotti. Siamo stanchi di essere presi in giro e finché non avremo certezze e chiarezza, da qui non ci muoviamo».

