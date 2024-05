Terni: Doblò contro la recinzione di Cardeto

Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di venerdì in viale Borzacchini, a Terni. Un uomo di 44 anni (G.F.C.) originario della Romania e residente a Terni, ha perso il controllo del proprio Fiat Doblò mentre procedeva in direzione borgo Rivo, finendo contro la recinzione del parco di Cardeto. Danni sia per il mezzo da lavoro che per la recinzione e sul posto si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni e gli addetti di Area Sicura. Il 44enne, illeso, è risultato negativo all’alcol test. Secondo una prima ricostruzione l’incidente potrebbe essere legato ad un malfunzionamento/guasto del veicolo. Fisiologici i disagi per la viabilità.

