Terni: domenica l’ultimo saluto a Giuseppe Contessa

Tragedia nella prima mattinata di venerdì al Lido di Tarquinia (Viterbo). Un 74enne di Terni – Giuseppe Contessa – è stato trovato senza vita fra le auto di un parcheggio destinato ai fruitori dei campi da tennis. A fare la tragica scoperta, intorno alle ore 8, sono stati due passanti che hanno subito lanciato l’allarme: immediato l’intervento dei sanitari del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il 74enne ternano, che si trovava a Tarquinia Lido in vacanza insieme ai familiari, sarebbe morto a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. Era uscito di casa presto e sembra si stesse recando a prendere l’auto nel parcheggio dove ha poi perso la vita, a due passi dall’abitazione di proprietà dove era solito trascorrere periodi di vacanza insieme ai propri cari. Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti anche i carabinieri del comando stazione di Tarquinia e la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria di Civitavecchia che non ha inteso disporre alcun accertamento ulteriore, concedendo il nulla osta per la celebrazione dei funerali che si terranno domenica 28 agosto a Terni, alle ore 16 nella chiesa dell’Immacolata Concezione, in via Narni. Giuseppe Contessa, ex dipendente Ast e conosciuto anche per la sua attività di istruttore di scuola guida presso l’autoscuola Nicchi di Terni, lascia la moglie, due figlie, i nipoti e tutti i cari e gli amici, profondamente colpiti dall’improvvisa scomparsa.

