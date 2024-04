Terni: donna 50enne trovata senza vita nella sua abitazione

Tragica scoperta nella tarda serata di sabato in un’abitazione di via Vollusiano, a due passi dalla stazione ferroviaria di Terni. Una donna ternana di 50 anni – C.M. le sue iniziali – è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione. Il decesso, secondo quanto riscontrato, sarebbe avvenuto per cause naturali e da alcuni giorni. Sul posto si sono portati i carabinieri di Terni per gli accertamenti del caso, da portare all’attenzione dell’autorità giudiziaria. La donna sarebbe rimasta vittima di un malore fra le mura della propria abitazione, che non le ha lasciato scampo.

