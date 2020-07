Incidente nella prima serata di mercoledì in via Campomicciolo, nei pressi dell’incrocio con via Mola di Bernardo, a Terni. Una donna di circa 60 anni che stava attarversando la strada sulle strisce, è stata investita da un’autovettura Mercedes condotta da una giovane. La signora è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale: le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti della polizia Locale ternana.

