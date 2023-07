Incidente stradale venerdì mattina in piazza Ridolfi, proprio di fronte al Comune di Terni. Una donna di 60 anni (M.G.M. le sue iniziali) è stata investita da un’auto Audi A3 condotta da un uomo di 33 anni (A.T.). Soccorsa dagli operatori della Croce Verde di Ferentillo – cosciente – è stata trasportata in ospedale. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni.

