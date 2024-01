Terni: donna scippata all’ingresso della Passeggiata

Brutto episodio nel pomeriggio di lunedì, poco dopo le ore 17, in piazza Briccialdi a Terni, a due passi dall’ingresso del parco della Passeggiata, lato via Roma. Una donna ternana di 84 anni è stata avvicinata da un soggetto che le ha strappato di mano la borsa, per poi fuggire a piedi all’interno del parco. Sul posto si sono subito portati gli agenti della squadra Volante di Terni per avviare le indagini sull’accaduto, sentire i testimoni – fra cui la vittima – e acquisire elementi, si spera utili all’identificazione dello scippatore. Quest’ultimo sembra fosse piuttosto giovane, avrebbe agito a volto scoperto e con indosso una tuta con bande rosse. Fra coloro che si sono imbattuti nello scippo, c’è chi – una donna che passava in auto, un runner – ha tentato di inseguire il soggetto, ma inutilmente. In seguito all’azione, la donna non è caduta a terra e – a parte il grande spavento, con la polizia di Stato che l’ha assistita e tranquillizzata – non avrebbe riportato particolari conseguenze fisiche. Nella borsa c’erano effetti personali, il portafogli, documenti, qualche decina di euro e altri beni.

