Terni, donna spaccia in via Rosselli: la Finanza l’arresta

I finanzieri del Gruppo di Terni l’hanno sorpresa a spacciare eroina in viale Rosselli, nei pressi di un bar, lunedì sera. Per questo una 41enne originaria del Marocco è stata arrestata in flagrante dai militari coordinati dal capitano Francesco Esposito. Durante un servizio di osservazione, la donna è stata vista cedere una dose ad un cliente. Quest’ultimo è stato fermato e lì si è avuta la conferma dell’attività di spaccio da poco concretizzata. Ovviamente è stata fermata anche la 41enne che, con diversi precedenti penali, è stata trovata in possesso – fra perquisizione personale e domiciliare – di alcuni flaconi di metadone, 525 euro in contanti e circa 9 grammi di eroina per un totale di 33 ‘pezzi’.

Ai domiciliari

Immediato l’arresto che il tribunale di Terni ha successivamente convalidato, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’udienza di merito è stata invece fissata per il prossimo 29 giugno, con la donna difesa dall’avvocato Paolo Campili. L’attività si inserisce nel solco di quanto condotto dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Terni sul territorio, in particolare sul fronte del contrasto al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. Filone su cui i militari del comando di via Bramante hanno conseguito diversi risultati brillanti.