Terni, donna trovata senza vita nella vasca da bagno

Una donna di 66 anni, di origine romena, è morta nel pomeriggio di sabato all’interno della propria abitazione, in via delle Rose, dove si trovava in isolamento contumaciale. Secondo quanto appreso la donna – sola in casa in quel momento – è stata trovata senza vita all’interno della vasca da bagno e l’ipotesi è che sia stata stroncata da un malore che non le ha lasciato scampo. I sanitari intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto per cause naturali. Sul posto si sono portati gli agenti della squadra Volante della questura di Terni per gli accertamenti di rito, al termine dei quali la salma della 66enne è stata messa a disposizione dei familiari, dall’autorità giudiziaria, per il successivo rito funebre.

Condividi questo articolo su